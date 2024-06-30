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Обломки ракеты упали на многоквартирный дом. Фото: КМВА
рф атаковала Киев ракетой — обломки упали на многоквартирный домhttps://racurs.ua/n196846-rf-atakovala-kiev-raketoy-oblomki-upali-na-mnogokvartirnyy-dom.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація ввечері 30 червня атакувала крилатою ракетою Київ.
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Під час тривоги у Київській області працювала протиповітряна оборона. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці — уламки впали на житловий будинок. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.
Київська міська військова адміністрація поінформувала, що внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталося загоряння балкону на одному з поверхів.
До медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі — жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.
У ДСНС поінформували, що сталася часткова руйнація балконів на шостому та сьомому поверхах. Також існує загроза руйнації балкону на восьмому поверсі багатоповерхівки.
Ввечері у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що в бік столиці летить крилата ракета.
Нагадаємо, 20 червня російська авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення «Нової пошти» у Слобідському районі Харкова. Загинула щонайменше одна особа, дев’ятеро дістали поранення. Ще дев’ятьох осіб шукають рятувальники, ці люди можуть бути під завалами.
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