рф атакувала Київ ракетою, її уламки впали на багатоквартирний будинок. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196846-rf-atakuvala-kyyiv-raketou-ulamky-vpaly-na-bagatokvartyrnyy-budynok.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація ввечері 30 червня атакувала крилатою ракетою Київ.

.

Під час тривоги у Київській області працювала протиповітряна оборона. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці — уламки впали на житловий будинок. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Київська міська військова адміністрація поінформувала, що внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталося загоряння балкону на одному з поверхів.

До медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі — жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.

У ДСНС поінформували, що сталася часткова руйнація балконів на шостому та сьомому поверхах. Також існує загроза руйнації балкону на восьмому поверсі багатоповерхівки.

Ввечері у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що в бік столиці летить крилата ракета.

Нагадаємо, 20 червня російська авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення «Нової пошти» у Слобідському районі Харкова. Загинула щонайменше одна особа, дев’ятеро дістали поранення. Ще дев’ятьох осіб шукають рятувальники, ці люди можуть бути під завалами.