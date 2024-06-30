Росіяни влучили у термінал «Нової Пошти» в Харкові. Фото:

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Ракурс

Деталі бомбардування центру Харкова 30 червня, розкрила обласна влада.

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Було влучання у термінал «Нової пошти». Внаслідок удару по місту кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед них восьмимісячна дитина та жінка. Решта постраждалих — чоловіки. Загиблий був працівником поштового відділення. Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також було зафіксоване влучання в автопарк. Повністю знищено вісім автомобілів, а десятки машин пошкоджені.

Зараз триває розбір завалів триває. На місці влучання могли перебувати дев’ятеро осіб, їх ще шукають.

Харківська обласна прокуратура у Telegram поінформувала, що авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення «Нової пошти» у Слобідському районі. Відстань між місцями пуску КАБ та влучання склала близько 70 км. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 червня російські війська поцілили керованою авіаційною бомбою майже по центру Харкова й влучили по цивільному підприємству. Загорілося відділення пошти. Спершу було відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих.