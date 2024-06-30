Росіяни влучили КАБом у підприємство в центрі Харкова. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації знову завдала ударів по Харкову.

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У суботу, 30 червня, російські війська поцілили керованою авіаційною бомбою майже по центру Харкова. Окупанти влучили по цивільному підприємству. Загорілося відділення пошти. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Попередньо відомо про одного загиблого. Також внаслідок бомбардування постраждали восьмеро осіб. Серед поранених є дитина — немовля восьми місяців.

Загорілися сім вантажних автомобілів підприємства. Зараз триває ліквідація наслідків та огляд території, яку бомбардував ворог.

Нагадаємо, 29 червня росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей — троє чоловіків, одна жінка та троє дітей. Постраждали 36 осіб, серед яких дев’ятеро дітей.