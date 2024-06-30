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Разрушенный терминал «Новой почты». Фото: Олег Синегубов
Россияне бомбили «Новую почту» в Харькове авиабомбой ФАБ-500 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196847-rossiyane-bombili-novuu-pochtu-v-harkove-aviabomboy-fab-500-video.htmlРакурс
Сортувальний термінал «Нової пошти» було пошкоджено внаслідок російського бомбардування у неділю, 30 червня.
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Ворожий КАБ влучив біля терміналу, але на момент атаки працівники відділення перебували в укритті. Але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок. На зараз відомо про одного загиблого. Про це «Нова пошта» повідомила у Facebook.
Також внаслідок атаки загорілися сім вантажних автомобілів компанії, а сам термінал суттєво пошкоджено.
У «Новій пошті» обіцяють відшкодувати вартість знищених посилок згідно з оцінювальною вартістю. Посилки, які в дорозі, перенаправлять в інше місце для сортування.
Харківська обласна прокуратура поінформувала, що за попередніми даними, росіяни скинули на місто ФАБ-500. Про це свідчать уламки, які вже вдалося зібрати на місці трагедії.
Нагадаємо, 20 червня російська авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення «Нової пошти» у Слобідському районі. Також було зафіксоване влучання в автопарк. Повністю знищено вісім автомобілів, а десятки машин пошкоджені.
Загинула щонайменше одна особа, дев’ятеро дістали поранення. Ще дев’ятьох осіб шукають рятувальники, ці люди можуть бути під завалами.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
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