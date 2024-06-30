Зруйнований термінал «Нової пошти». Фото: Олег Синєгубов

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Сортувальний термінал «Нової пошти» було пошкоджено внаслідок російського бомбардування у неділю, 30 червня.

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Ворожий КАБ влучив біля терміналу, але на момент атаки працівники відділення перебували в укритті. Але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок. На зараз відомо про одного загиблого. Про це «Нова пошта» повідомила у Facebook.

Також внаслідок атаки загорілися сім вантажних автомобілів компанії, а сам термінал суттєво пошкоджено.

У «Новій пошті» обіцяють відшкодувати вартість знищених посилок згідно з оцінювальною вартістю. Посилки, які в дорозі, перенаправлять в інше місце для сортування.

Харківська обласна прокуратура поінформувала, що за попередніми даними, росіяни скинули на місто ФАБ-500. Про це свідчать уламки, які вже вдалося зібрати на місці трагедії.

Нагадаємо, 20 червня російська авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення «Нової пошти» у Слобідському районі. Також було зафіксоване влучання в автопарк. Повністю знищено вісім автомобілів, а десятки машин пошкоджені.

Загинула щонайменше одна особа, дев’ятеро дістали поранення. Ще дев’ятьох осіб шукають рятувальники, ці люди можуть бути під завалами.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.