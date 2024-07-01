россия испытывает новые тактики, ища точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев

https://racurs.ua/n196851-rossiya-ispytyvaet-novye-taktiki-ischa-tochnoe-vremya-metody-i-sredstva-chtoby-porazit-kiev.html

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Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву. рф випробовує нові тактики.

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Так прокоментували атаку рашистів у КМВА.

Цей ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики — він шукає влучний час, методи і засоби, щоб вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників, — розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За останньою інформацією, внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни.

Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів — автівки та мотоцикл.

Через вчорашню ракетну атаку на Київщині постраждали три людини, серед них — дитина.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, однак через падіння уламків пошкоджені три приватні будинки, склад, адміністративна будівля, автівки і мотоцикл.

У Київській області троє поранених внаслідок вчорашньої ракетної атаки. Серед постраждалих — дитина. Поранені наразі перебувають в лікарні.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки.