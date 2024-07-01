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Ракурс
Семья Байдена попросила его не выходить из гонки после дебатов с Трампом

Семья Байдена попросила его не выходить из гонки после дебатов с Трампом

1 июл 2024, 09:09
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Родина Джо Байдена заохотила його не залишати президентські перегони — на тлі широкої критики в медіа після дебатів із Дональдом Трампом.


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Найближчі родичі Байдена зібралися в заміській резиденції Кемп-Девіді, пише CNN, та підтримали його. Родина впевнена — 81-річний Байден зможе бути президентом США і на наступний термін, попри вік. Крім того, дехто критикує штаб Байдена через його підготовку до дебатів з Трампом.

За даними AP, найбільше Байдена закликали залишитися в президентських перегонах його дружина Джилл і син Хантер.

Нещодавно редколегія газети The New York Times закликала Байдена вийти з президентської гонки, а демократів — знайти іншого кандидата. Головний аргумент — значний вік Байдена.

Источник: Ракурс


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