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Семья Байдена попросила его не выходить из гонки после дебатов с Трампом
Семья Байдена попросила его не выходить из гонки после дебатов с Трампомhttps://racurs.ua/n196852-semya-baydena-poprosila-ego-ne-vyhodit-iz-gonki-posle-debatov-s-trampom.htmlРакурс
Родина Джо Байдена заохотила його не залишати президентські перегони — на тлі широкої критики в медіа після дебатів із Дональдом Трампом.
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Найближчі родичі Байдена зібралися в заміській резиденції Кемп-Девіді, пише CNN, та підтримали його. Родина впевнена — 81-річний Байден зможе бути президентом США і на наступний термін, попри вік. Крім того, дехто критикує штаб Байдена через його підготовку до дебатів з Трампом.
За даними AP, найбільше Байдена закликали залишитися в президентських перегонах його дружина Джилл і син Хантер.
Нещодавно редколегія газети The New York Times закликала Байдена вийти з президентської гонки, а демократів — знайти іншого кандидата. Головний аргумент — значний вік Байдена.
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