Ракурсhttps://racurs.ua/
В Польше вступили в силу новые правила для украинских беженцев
В Польше вступили в силу новые правила для украинских беженцевhttps://racurs.ua/n196859-v-polshe-vstupili-v-silu-novye-pravila-dlya-ukrainskih-bejencev.htmlРакурс
У Польщі з 1 липня набули чинності нові правила для українських біженців.
.
Як зазначено на сайті Канцелярії Прем'єр-міністра, нормам спецзакону, які діяли понад два роки, необхідні зміни та доповнення його новими нормативними актами.
Тому з 1 липня діють нові положення Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.
Посвідку PESEL буде необхідно отримати негайно після прибуття (раніше — до 30 днів після прибуття).
Раніше для цього у Польщі можна було пред’явити будь-який документ (водійське посвідчення, український паспорт), зараз необхідно пред’явити закордонний паспорт.
Уряд залишив суму у 800 злотих для щомісячної допомоги для українців у Польщі та 300 злотих одноразової виплати на дітей, що йдуть до польських шкіл.
Утім, в Польщі скасують виплати для поляків за прихисток українців.
З 1 вересня всі українські діти муситимуть відвідувати польські школи.
Українці, що проживають у Польщі 365 днів з документом PESEL, зможуть подати заявку на отримання посвідки на тимчасове проживання (карта побиту), що дає право проживати у Польщі ще 3 роки з можливістю залишитися.
Загрузка...