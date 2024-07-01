У Польщі з 1 липня набули чинності нові правила для українських біженців

https://racurs.ua/ua/n196859-u-polschi-nabuly-chynnosti-novi-pravyla-dlya-ukrayinskyh-bijenciv.html

Ракурс

У Польщі з 1 липня набули чинності нові правила для українських біженців.

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Як зазначено на сайті Канцелярії Прем'єр-міністра, нормам спецзакону, які діяли понад два роки, необхідні зміни та доповнення його новими нормативними актами.

Тому з 1 липня діють нові положення Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Посвідку PESEL буде необхідно отримати негайно після прибуття (раніше — до 30 днів після прибуття).

Раніше для цього у Польщі можна було пред’явити будь-який документ (водійське посвідчення, український паспорт), зараз необхідно пред’явити закордонний паспорт.

Уряд залишив суму у 800 злотих для щомісячної допомоги для українців у Польщі та 300 злотих одноразової виплати на дітей, що йдуть до польських шкіл.

Утім, в Польщі скасують виплати для поляків за прихисток українців.

З 1 вересня всі українські діти муситимуть відвідувати польські школи.

Українці, що проживають у Польщі 365 днів з документом PESEL, зможуть подати заявку на отримання посвідки на тимчасове проживання (карта побиту), що дає право проживати у Польщі ще 3 роки з можливістю залишитися.