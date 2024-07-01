Скандал с "девушкой на миллионы долларов" - заместителя генпрокурора Вербицкого уволили

https://racurs.ua/n196861-skandal-s-devushkoy-na-milliony-dollarov-zamestitelya-genprokurora-verbickogo-uvolili.html

Ракурс

Зашквареного заступника генпрокурора звільнили. За власним бажанням. Але поки що за адміністративною посадою, тобто він вже не заступник генпрокурора, але залишається прокурором.

.

Дмитра Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора, повідомив 1 липня Офіс генпрокурора.

Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького, — йдеться у повідомленні.

За даними «Схем», дівчина Вербицького Христина Ільницька, за скромних доходів, за рік стала власницею елітного маєтку за 48 млн грн у Києві, салону краси та автомобілю Porsche за 100 тис. дол.

Верховна Рада викликала Костіна для пояснення ситуації щодо свого заступника, але той відмовився, виправдовуючи це тим, що «необхідно завершити службове розслідування».

У коментарі «Схемам» Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації, та заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості.

Ільницька теж додала, що «на даному етапі» стосунки не носять сімейний характер. Своє майно, куплене у 2024-му, вона пояснила зокрема тим, що колись мала «яхтовий бізнес» зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.

«Схемам» вдалося встановити ім’я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.