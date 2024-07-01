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Ракурс
В Днепре до сих пор ищут людей, оказавшихся под завалами. Фото: ГСЧС

В Днепре до сих пор ищут оказавшихся под завалами людей (ФОТО)

1 июл 2024, 20:20
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Тривають пошуки людей у Дніпрі після російського обстрілу 28 червня.


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Зниклими безвісти зараз вважаються двоє осіб. До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Також допомагають шукати людей кінологи з собаками. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Зазначається, що за час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 т будівельних конструкцій та сміття. Психологи Держслужби з надзвичайних ситуацій надали необхідну допомогу 47 людям.

Нагадаємо, 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Повідомлялося про одного загиблого та 12 постраждалих.

У Дніпрі досі шукають людей, які опинилися під завалами. Фото: ДСНС

У Дніпрі досі шукають людей, які опинилися під завалами. Фото: ДСНС

У Дніпрі досі шукають людей, які опинилися під завалами. Фото: ДСНС

Неспокійно в Дніпрі було й минулої доби — у ніч проти 1 липня окупанти завдали удару по Дніпру. Були пошкоджені житлові будинки та різні цивільні об'єкти. Постраждали семеро осіб, серед яких — 15-річний хлопець.

Источник: Ракурс


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