Тищенко год ходил с проверками от несуществующей ВСК. Фото: «Честно»

https://racurs.ua/n196882-tischenko-god-hodil-s-proverkami-ot-nesuschestvuuschey-vsk-chestno.html

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Народний депутат Микола Тищенко майже рік ходив із перевірками від імені неіснуючої ТСК.

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Зокрема, парламентар повідомляв про перевірки різних установ в рамках роботи Тимчасової слідчої комісії з вирубки лісів навіть після припинення її діяльності. Зокрема, в жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення ТСК «Нацресурс», що згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. Про це повідомив рух «Чесно».

В рамках цієї комісії нардеп звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Більше того, Тищенко навіть виготовив спеціальну уніформу для цієї ТСК. Вона була схожа на уніформу правоохоронців.

Однак на початку травня 2023 року ВРУ не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Однак депутат продовжував їздити з перевірками до різних установ. Ці поїздки він пояснював роботою ТСК, про це інформував у соцмережах.

Рух «Чесно» зазначає, що члени ТСК, пред’явивши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їхньої форми власності та режиму секретності. У матеріалі наголошується, що Тищенко робив це, вже не бувши офіційно членом жодної комісії.

Зокрема, в липні минулого року нардеп повідомив, що разом з поліцейськими викрив ботоферму в одному з київських офісів. Сам парламентар переконував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК «Нацресурс».

Протягом року нардеп регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Щобільше, прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також про перевірки об'єктів інфраструктури, — повідомили в «Чесно».

Нагадаємо, 25 червня Печерський райсуд Києва відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета на два місяці.