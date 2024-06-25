Тищенка закрили на цілодобовий арешт, фото: Денис Булавін / hromadske

https://racurs.ua/ua/n196680-tyschenka-zakryly-na-cilodobovyy-aresht.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва 25 червня відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета на два місяці.

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Про такий запобіжний захід просили прокурори.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлені волі людини після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

За даними слідства, за вказівкою нардепа група людей позбавила волі та побила колишнього військовослужбовця ЗСУ. Під час обшуку Тищенко навмисно розбив телефон. Його відправлять на експертизу, розповіла речниця ДБР.