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Ракурс
Тищенка закрили на цілодобовий арешт, фото: Денис Булавін / hromadske

Тищенка закрили на цілодобовий арешт

25 чер 2024, 20:45
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Печерський райсуд Києва 25 червня відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета на два місяці.


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Про такий запобіжний захід просили прокурори.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлені волі людини після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

За даними слідства, за вказівкою нардепа група людей позбавила волі та побила колишнього військовослужбовця ЗСУ. Під час обшуку Тищенко навмисно розбив телефон. Його відправлять на експертизу, розповіла речниця ДБР.

Джерело: Ракурс


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