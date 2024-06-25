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Ракурс
Тищенко закрыли на круглосуточный арест

Тищенко закрыли на круглосуточный арест

25 июн 2024, 20:45
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Печерський райсуд Києва 25 червня відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета на два місяці.


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Про такий запобіжний захід просили прокурори.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлені волі людини після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

За даними слідства, за вказівкою нардепа група людей позбавила волі та побила колишнього військовослужбовця ЗСУ. Під час обшуку Тищенко навмисно розбив телефон. Його відправлять на експертизу, розповіла речниця ДБР.

Источник: Ракурс


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