Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара по многоэтажке в Днепре. Фото: ГСЧС

Возросло количество погибших из-за российского удара по многоэтажке в Днепре

2 июл 2024, 10:19
999

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 28 червня.


.

Уночі у пошкодженій багатоповерхівці рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до двох людей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, на місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Станом на сьогоднішній ранок співробітники ДСНС розібрали близько 70% конструкцій.

Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: ДСНС

Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 червня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Було зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки в центрі міста. Загинула одна людина, а 12 дістали поранення. Серед постраждалих було семимісячне немовля та вагітна жінка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров