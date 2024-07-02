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Ракурс
Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: ДСНС

Зросла кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі

2 лип 2024, 10:19
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У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 28 червня.


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Уночі у пошкодженій багатоповерхівці рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до двох людей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, на місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Станом на сьогоднішній ранок співробітники ДСНС розібрали близько 70% конструкцій.

Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: ДСНС

Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 червня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Було зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки в центрі міста. Загинула одна людина, а 12 дістали поранення. Серед постраждалих було семимісячне немовля та вагітна жінка.

Джерело: Ракурс


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