Зросла кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n196889-zrosla-kilkist-zagyblyh-cherez-rosiyskyy-udar-po-bagatopoverhivci-u-dnipri.html

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У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 28 червня.

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Уночі у пошкодженій багатоповерхівці рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до двох людей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, на місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Станом на сьогоднішній ранок співробітники ДСНС розібрали близько 70% конструкцій.

Нагадаємо, 28 червня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Було зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки в центрі міста. Загинула одна людина, а 12 дістали поранення. Серед постраждалих було семимісячне немовля та вагітна жінка.