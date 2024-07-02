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Армия россии потеряла в Украине уже более 545 тыс. военных. Фото:
рф потеряла в Украине уже более 545 тыс. военных — Генштабhttps://racurs.ua/n196890-rf-poteryala-v-ukraine-uje-bolee-545-tys-voennyh-genshtab.htmlРакурс
Військові втрати росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули вже 545 тис. 90 осіб.
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Зокрема, за добу 1 липня, російська армія втратила 1 тис. 280 солдатів та офіцерів. Також було знищено 56 російських артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин та вісім танків. Також українські військові спалили 74 одиниці автомобільної техніки. Про це Генштаб ЗСУ 2 липня повідомив у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 545 тис. 90 (+1280) осіб,
- танків — 8 тис. 107 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15 тис. 566 (+16) од,
- артилерійських систем — 14 тис. 655 (+56) од,
- РСЗВ — 1 тис. 114 (+3) од,
- засоби ППО — 874 (+0) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 тис. 641 (+21),
- крилаті ракети — 2 тис. 335 (+2),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19 тис. 787 (+74) од,
- спеціальна техніка — 2 тис. 452 (+4).
Нагадаємо, російська армія втратила на острові Зміїному техніки на майже 1 млрд дол. Звільнення Зміїного відбулося два роки тому, острів був в окупації 126 днів.
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