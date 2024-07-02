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Армія рф втратила в Україні вже понад 545 тис. військових. Фото:

рф втратила в Україні вже понад 545 тис. військових — Генштаб

2 лип 2024, 10:49
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Військові втрати росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули вже 545 тис. 90 осіб.


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Зокрема, за добу 1 липня, російська армія втратила 1 тис. 280 солдатів та офіцерів. Також було знищено 56 російських артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин та вісім танків. Також українські військові спалили 74 одиниці автомобільної техніки. Про це Генштаб ЗСУ 2 липня повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 545 тис. 90 (+1280) осіб,
  • танків — 8 тис. 107 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 15 тис. 566 (+16) од,
  • артилерійських систем — 14 тис. 655 (+56) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 114 (+3) од,
  • засоби ППО — 874 (+0) од,
  • літаків — 360 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 тис. 641 (+21),
  • крилаті ракети — 2 тис. 335 (+2),
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 тис. 787 (+74) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 452 (+4).

Нагадаємо, російська армія втратила на острові Зміїному техніки на майже 1 млрд дол. Звільнення Зміїного відбулося два роки тому, острів був в окупації 126 днів.

Джерело: Ракурс


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