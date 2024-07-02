США готовят пакет военной помощи Украине на 2,3 млрд долларов

https://racurs.ua/n196906-ssha-gotovyat-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-na-2-3-mlrd-dollarov.html

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Сполучені Штати незабаром оголосять пакет озброєнь для України на понад 2.3 млрд доларів.

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Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, пише «Голос Америки».

Нагадаємо, що перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Глава Пентагону Ллойд Остін у вівторок проводить переговори з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Головна тема переговорів, що відбуваються у Вашингтоні — зміцнення військової співпраці між двома країнами, повідомило напередодні оборонне відомство США.