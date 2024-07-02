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Перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО
Перед самітом НАТО Україна почує більше новин про посилення ППО, — Блінкенhttps://racurs.ua/ua/n196904-pered-samitom-nato-ukrayina-pochuie-bilshe-novyn-pro-posylennya-ppo-blinken.htmlРакурс
Перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО, — сказав він, не надаючи подробиць.
Блінкен наголосив, що посилення української ППО є важливим, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал України.
Саміт НАТО пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні.
Також Блінкен пояснив, що США вважатимуть перемогою України.
Що таке успіх? Це Україна, яка є сильною, успішною країною, що дедалі більше інтегрується із Заходом, та країна, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані, — зазначив держсекретар США.
Також він зауважив, що Сполучені Штати намагаються стимулювати приватні інвестиції в Україну, щоб «її економіка могла зростати й процвітати».