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Ракурс
Перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО

Перед самітом НАТО Україна почує більше новин про посилення ППО, — Блінкен

2 лип 2024, 17:02
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Перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.


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Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО, — сказав він, не надаючи подробиць.

Блінкен наголосив, що посилення української ППО є важливим, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал України.

Саміт НАТО пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні.

Також Блінкен пояснив, що США вважатимуть перемогою України.

Що таке успіх? Це Україна, яка є сильною, успішною країною, що дедалі більше інтегрується із Заходом, та країна, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані, — зазначив держсекретар США.

Також він зауважив, що Сполучені Штати намагаються стимулювати приватні інвестиції в Україну, щоб «її економіка могла зростати й процвітати».

Джерело: Ракурс


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