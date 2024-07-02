Гауляйтер "ЛНР" отримав тюремний термін

https://racurs.ua/ua/n196903-gaulyayter-lnr-otrymav-turemnyy-termin.html

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Ватажка угруповання «Луганська народна республіка» Леоніда Пасічника засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок заочний, тому строк рахуватимуть з дати фактичного затримання, повідомили в CБУ.

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За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року пасічник підписав так званий «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між так званою ЛНР та Москвою.

Надалі Кремль використав це як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо «приєднання» окупованої частини Луганщини до країни-агресора та «угоду про входження регіону» до складу рф.

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.