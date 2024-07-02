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США готують пакет військової допомоги Україні на 2,3 млрд доларів
США готують пакет військової допомоги Україні на 2,3 млрд доларівhttps://racurs.ua/ua/n196906-ssha-gotuut-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-na-2-3-mlrd-dolariv.htmlРакурс
Сполучені Штати незабаром оголосять пакет озброєнь для України на понад 2.3 млрд доларів.
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Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, пише «Голос Америки».
Нагадаємо, що перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Глава Пентагону Ллойд Остін у вівторок проводить переговори з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Головна тема переговорів, що відбуваються у Вашингтоні — зміцнення військової співпраці між двома країнами, повідомило напередодні оборонне відомство США.
Міністр Остін та міністр Умеров обговорять двосторонню оборонну співпрацю, питання регіональної безпеки та шляхи зміцнення оборонного партнерства між США та Україною, — пояснила під час прес-брифінгу заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.