Пока Орбан разговаривал с Зеленским, Сийярто звонил Лаврову

https://racurs.ua/n196913-poka-orban-razgovarival-s-zelenskim-siyyarto-zvonil-lavrovu.html

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Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС так званої росії Сергєєм Лавровим. Це сталося у той час, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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За словами московитів, дзвінок ініціювала угорська сторона. Згідно із заявою, сторони «дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу».

Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди, — вказує МЗС рф.