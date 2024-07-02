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Поки Орбан розмовляв із Зеленським, Сійярто телефонував Лаврову
Поки Орбан розмовляв із Зеленським, Сійярто телефонував Лавровуhttps://racurs.ua/ua/n196913-poky-orban-rozmovlyav-iz-zelenskym-siyyarto-telefonuvav-lavrovu.htmlРакурс
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС так званої росії Сергєєм Лавровим. Це сталося у той час, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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За словами московитів, дзвінок ініціювала угорська сторона. Згідно із заявою, сторони «дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу».
Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди, — вказує МЗС рф.
Нагадаємо, до української столиці у вівторок, 2 липня, завітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це перші відвідини ним України після початку повномасштабного російського вторгнення. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічі з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. І от Орбан, послідовний критик українських євроінтеграційних прагнень, відвертий противник військової й фінансової допомоги Україні від ЄС та НАТО, приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Це відбулося лише через кілька днів після того, як Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський зустрілися на саміті ЄС у Брюсселі, де вони мали коротку приватну розмову. Втім, у Києві в них відбулися повноцінні переговори, після яких прем'єр-міністр Угорщини заявив, що хоче владнати всі суперечки між двома країнами.
За словами Орбана, найближчим часом Угорщина та Україна підпишуть глобальну угоду про співробітництво, оскільки офіційний Будапешт хоче брати участь у модернізації української економіки. Орбан також запропонував Зеленському подумати про «припинення вогню», аби пришвидшити мирні переговори, адже війна росії в Україні дуже впливає на безпеку Європи.
На брифінгу за підсумками двосторонніх переговорів угорський прем'єр виглядав доволі рішучим у своїх заявах на відміну від українського президента, у якого був сумний чи навіть дещо розчарований вираз обличчя.