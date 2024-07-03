Ситуация на фронте: сразу две очередные "крепости" на подходе - Торецк и Часов Яр

https://racurs.ua/n196920-situaciya-na-fronte-srazu-dve-ocherednye-kreposti-na-podhode-toreck-i-chasov-yar.html

Ракурс

Армія рф просунулася біля Прогресу, Володимирівки, в Карлівці, Красногорівці, Нью Йорку, Часовому Яру та Макіївці. Про це повідомили аналітики DeepState про ситуацію на фронті.

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Буквально 9 червня «ворога не було в місті», 27 червня речник «вибив всіх окупантів з міста», а вже сьогодні росіяни зайняли повністю знищений мікрорайон «Канал» (в штабній мапі Новий), — йдеться у звіті Deep State.

Аналітики пишуть, що, на жаль, за помилки доводиться платити — людьми та територією.

Якщо і далі удаватиметься, що все гаразд, то ситуація буде на межі катастрофи. Є підрозділи та бригади, з яких варто брати приклад, а є підрозділи, які стають чиєюсь кар'єрною сходинкою, куди має ступити нога якогось генерала.

Основними тактичними помилками залишаються спроби відновити позиції, коли це не несе ніякого сенсу, та оборона на невигідних рубежах, а іноді в оточенні.

Мікрорайон Канал — це крайня східна частина Часового Яру, яка розташована на схід від каналу Сіверський Донець — Донбас.

Російські пабліки 2 липня писали, що їхні війська захопили район багатоповерхівок у західній частині мікрорайону.

29 червня військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі ТРК «Київ» заявляв, що ЗСУ витіснили росіян із мікрорайону «Канал» у Часовому Яру та знищили російський прапор на багатоповерхівці.

Одразу дві чергові «фортеці» на підході — Торецьк і Часів Яр. Про це пише український військовий оглядач Костянтин Машовець.