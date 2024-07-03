Ракурсhttps://racurs.ua/
Днепр был под атакой ракет и дронов, раздавались взрывы
Днепр был под атакой ракет и дронов, раздавались взрывы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196925-dnepr-byl-pod-atakoy-raket-i-dronov-razdavalis-vzryvy-video.htmlРакурс
Дніпро зранку 3 липня опинилося під атакою ракет та дронів, в місті пролунало декілька вибухів.
.
Також лунали вибухи у Запоріжжі.
Дніпро атакувало щонайменше чотири ракети та чотири БпЛА. Після вибухів у місті пошкоджено один з торговельних центрів, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій
Щойно місто відбивало комбіновану атаку російських ракет і дронів.
Загрузка...