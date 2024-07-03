Днепр был под атакой ракет и дронов, раздавались взрывы

https://racurs.ua/n196925-dnepr-byl-pod-atakoy-raket-i-dronov-razdavalis-vzryvy-video.html

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Дніпро зранку 3 липня опинилося під атакою ракет та дронів, в місті пролунало декілька вибухів.

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Також лунали вибухи у Запоріжжі.

Дніпро атакувало щонайменше чотири ракети та чотири БпЛА. Після вибухів у місті пошкоджено один з торговельних центрів, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій

Щойно місто відбивало комбіновану атаку російських ракет і дронів.