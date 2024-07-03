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Днепр был под атакой ракет и дронов, раздавались взрывы

Днепр был под атакой ракет и дронов, раздавались взрывы (ВИДЕО)

3 июл 2024, 09:55
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Дніпро зранку 3 липня опинилося під атакою ракет та дронів, в місті пролунало декілька вибухів.


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Також лунали вибухи у Запоріжжі.

Дніпро атакувало щонайменше чотири ракети та чотири БпЛА. Після вибухів у місті пошкоджено один з торговельних центрів, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій

Щойно місто відбивало комбіновану атаку російських ракет і дронів.

Источник: Ракурс


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