Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дніпро було під атакою ракет та дронів, лунали вибухи

Дніпро було під атакою ракет та дронів, лунали вибухи (ВІДЕО)

3 лип 2024, 09:55
999

Дніпро зранку 3 липня опинилося під атакою ракет та дронів, в місті пролунало декілька вибухів.


.

Також лунали вибухи у Запоріжжі.

Дніпро атакувало щонайменше чотири ракети та чотири БпЛА. Після вибухів у місті пошкоджено один з торговельних центрів, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій

Щойно місто відбивало комбіновану атаку російських ракет і дронів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів