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Дніпро було під атакою ракет та дронів, лунали вибухи
Дніпро було під атакою ракет та дронів, лунали вибухи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196925-dnipro-bulo-pid-atakou-raket-ta-droniv-lunaly-vybuhy-video.htmlРакурс
Дніпро зранку 3 липня опинилося під атакою ракет та дронів, в місті пролунало декілька вибухів.
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Також лунали вибухи у Запоріжжі.
Дніпро атакувало щонайменше чотири ракети та чотири БпЛА. Після вибухів у місті пошкоджено один з торговельних центрів, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій
Щойно місто відбивало комбіновану атаку російських ракет і дронів.