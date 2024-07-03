Апелляционный суд оставил депутата Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом "Котлет" не хватило – Тищенко проиграл апелляцию

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Ракурс

Апеляційний суд у Києві залишив депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

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Він намагався оскаржити обраний йому 25 червня запобіжний захід. Отож, запобіжний захід Тищенку триватиме до 23 серпня, повідомляє «Громадське».

ДБР оголосило про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі. Якщо його визнають винним, він може отримати 5 років позбавлення волі.

20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого — ексвійськовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Це було зроблено за попередньою змовою групи осіб та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів.

Депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. У нього провели обшуки.

Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях.

Сьогодні на суді Тищенко не відповів чітко на запитання журналістів, чи чинна ще його Тимчасова слідча комісія.

Рух «Чесно» раніше повідомив, що Тищенко майже рік «перевіряв» установи від неіснуючої ТСК.

У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії щодо незаконної вирубки лісів.

Колишній «слуга народу» навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, яку носять силовики.

На початку травня 2023 року ВР не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність.

Утім, і після цього Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК.

Члени ТСК, пред’явивши посвідчення депутата, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності.

Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії. Ба більше, прикриваючись ТСК, депутат повідомляв у соцмережах про перевірки об'єктів інфраструктури.