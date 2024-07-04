В Прикарпатье жители села Ворохта заблокировали работу ТЦК и убрали блокпост. Фото:

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Ракурс

Курортне село Ворохта Івано-Франківської області повстало проти ТЦК.

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Місцеві мешканці невдоволені, що блокпост, встановлений на в’їзді до Ворохти відлякує туристів. Спочатку жителі зібрались біля селищної ради з вимогою прибрати блокпост, а згодом перекрили дорогу та заблокували роботу військкомів. Машину працівників ТЦК відтягнули з дороги. У ході протесту була присутня велика кількість людей, поліція та «швидка». Про це повідомило видання «Бліц-Інфо».

Мешканці Ворохти упевнені, що саме через військкомів до їх села не їдуть туристи, як наслідок населений пункт втрачає доходи та починає вимирати.

В оперативному командуванні «Захід» вже відреагували на інцидент. Там зазначили, що блокпост у Ворохті прибрали, але ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб.

В ОК «Захід» звинувачують у конфлікті цивільних з Ворохти. Заявляють про нібито напад на військовослужбовця та пошкодження його службового авто. Заявляють, що цей працівник ТЦК був поранений на війні.

Не риторичним є одна теза: військовослужбовці й надалі будуть перевіряти документи всіх приїжджаючих. Крапка. У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає, — зазначають в командуванні.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила в Одесі мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб рф. Фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» розташування військових ЗСУ на території міста.