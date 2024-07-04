Мощный взрыв прогремел в Севастополе. Фото: «Крымский ветер»

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Ракурс

Сильний вибух прогримів в окупованому Севастополі вдень 4 липня.

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Над мисом Фіолент у небо піднявся чорний дим, який видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби. Висота стовпа диму сягає близько 100 м. В окупованому Криму увімкнули сигнал повітряної тривоги. Про це повідомила моніторингова група «Кримський вітер» у Telegram.

Після вибухів та сирен окупаційна адміністрація вирішила перекрити Кримський міст.

Водночас російські пропагандистські канали стверджують, що вибух нібито пов’язаний з «утилізацією боєприпасів». А гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв взагалі заявив, що Чорноморський флот «зробив один навчальний постріл».

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Моніторингові Telegram-канали повідомляли про ураження складу з БпЛА Shahed-136 — було орієнтовно знищено 90 дронів-камікадзе.