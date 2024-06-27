В Одесі затримали сімох блогерів, які зривали мобілізацію і «зливали» у Телеграм локації ТЦК

https://racurs.ua/ua/n196730-v-odesi-zatrymaly-simoh-blogeriv-yaki-zryvaly-mobilizaciu-i-zlyvaly-u-telegram-lokaciyi-tck.html

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Служба безпеки України викрила в Одесі мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб рф. Фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» розташування військових ЗСУ на території міста.

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Для цього зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.

Крім того блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

Окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників.

Втім, Служба безпеки зірвала плани ворога і затримала сімох фігурантів.

Серед затриманих — подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів.

За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники фсб, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

Окрім подружжя СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же Телеграм-канал.

Також затримано чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.

Серед них — адміністратор регіонального Телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією.

Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь рф.

Після затримання зловмисників СБУ провела заходи для убезпечення місць базування та руху українських військових.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.