Российский обстрел Полтавщины повредил газовую инфраструктуру. Фото:

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Російський ракетний удар по Полтавській області 3 липня пошкодив газову інфраструктуру.

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Внаслідок атаки пошкоджений об'єкт АТ «Укргазвидобування». Жертвою обстрілу став 49-річний електромонтер, ще троє працівників зазнали поранень. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Про це 4 липня Міністерство енергетики повідомило у Facebook.

Зазначається, що тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На місці події працюють усі відповідні служби.

Полтавська обласна військова адміністрація 3 липня інформувала про влучання на території області, яке сталося під час повітряної тривоги. На Полтавщині вона тривала із двічі по обіді.

Нагадаємо, 17 червня російська атака призвела до руйнування цивільної інфраструктури в передмісті Полтави. На місці влучань виникла пожежа площею близько 100 кв. м, а вибухова хвиля пошкодила скління поряд розташованих житлових та адміністративних будівель. Було травмовано 12 осіб, серед них — двоє дітей.