Владимир Зеленский провел Ставку. Фото: ОП

https://racurs.ua/n196986-zelenskiy-provel-stavku-govorili-o-dalnoboynyh-dronah.html

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача 4 липня провів президент Володимир Зеленський.

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Засідання було тривалим. Багато уваги приділили дронам та РЕБ, а саме — їх виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Мова була про, як найбільш затребувані на фронті FPV-безпілотники, так і про далекобійні дрони. Про це глава держави повідомив у сьогоднішньому вечірньому зведенні.

Президент заслухав доповіді командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Михайла Федорова, міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна та командувача Повітряних сил Олещука.

Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті, — наголосив Зеленський.

Міністр оборони України Умєров доповів реалізації тих оборонних пакетів від США, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну.

Головком Збройних сил України Олександр Сирський поінформував про те, що найбільше боїв зараз фіксується на Покровському напрямку. Президент натомість наголосив, що «кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних».

І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо — 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада. Дякую всім вам за результат, воїни! — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 1 липня після наради з військовими президент Володимир Зеленський заявив, що росія надалі втрачатиме ще більше техніки та логістики, бо були обговорені «принципові рішення».