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В семи областях Украины сбили 32/32 российских "шахедов"

В семи областях Украины сбили 32/32 российских «шахедов»

5 июл 2024, 08:11
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У ніч проти 5 липня в різних регіонах України лунала повітряна тривога та вибухи від роботи української протиповітряної оборони.


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Сили ППО збили всі 32 безпілотники у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Источник: Ракурс


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