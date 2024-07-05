У семи областях України збили 32/32 російських "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n196988-u-semy-oblastyah-ukrayiny-zbyly-32-32-rosiyskyh-shahediv.html

Ракурс

У ніч проти 5 липня в різних регіонах України лунала повітряна тривога та вибухи від роботи української протиповітряної оборони.

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Сили ППО збили всі 32 безпілотники у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.