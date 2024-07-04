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Ракурс
Пограничники на БМП под огнем Градов прорвались на позиции. Фото:

Пограничники на БМП под огнем «Градов» прорвались на позиции (ВИДЕО)

4 июл 2024, 22:50
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Українські прикордонники показали, як прориваються на бронетехніці під щільним обстрілом росіян.


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Бійці бригади «Сталевий кордон» рухались на броньовику YPR-765 на Сватівському напрямку. Захисникам довелося прориватися до позицій побратимів під щільним вогнем, щоб провести евакуацію. Відповідне відео Державна прикордонна служба України 4 липня повідомила у Facebook.

На кадрах видно, як росіяни щільно обстрілювали бронетехніку — випустили два снаряди з реактивної системи залпового вогню «Град» та 15 снарядів зі ствольної артилерії.

Однак майстерність та навички механіка-водія дозволили подолати 2 км замінованої місцевості, замінити бійців на позиціях, а також евакуювати поранених та полеглих побратимів.

Нагадаємо, аеророзвідники прикордонної бригади «Сталевий кордон» поцілили в антену супутникового та стільникового зв’язку ворога на Харківському напрямку й таким чином вороги стали «глухими» на цій ділянці фронту.

Источник: Ракурс


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