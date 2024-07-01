Аеророзвідники ДПСУ залишили ворога без зв’язку. Фото:

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Російські окупанти залишилися без зв’язку на деяких ділянках фронту.

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Окупантів зробили «глухими» українські прикордонники. Зокрема, аеророзвідники прикордонної бригади «Сталевий кордон» поцілили в антену супутникового та стільникового зв’язку ворога на Харківському напрямку. Про це Державна прикордонна служба України 1 липня повідомила у Telegram.

Також у ДПСУ показали, як на одній із ділянок фронту на Півдні FPV-дронами завдали удару по позиції противника та знищили систему звʼязку. Також на опубліковних кадрах можна побачити ураження спостережних пунктів противника. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, днями військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ Збройних сил України за допомогою БпЛА вони встановили стяг в одному з прикордонних населених пунктів російської федерації.