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Ракурс
Аэроразведчики ГПСУ оставили врага без связи. Фото:

Пограничники сделали россиян «глухими» на Харьковском направлении (ВИДЕО)

1 июл 2024, 20:47
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Російські окупанти залишилися без зв’язку на деяких ділянках фронту.


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Окупантів зробили «глухими» українські прикордонники. Зокрема, аеророзвідники прикордонної бригади «Сталевий кордон» поцілили в антену супутникового та стільникового зв’язку ворога на Харківському напрямку. Про це Державна прикордонна служба України 1 липня повідомила у Telegram.

Також у ДПСУ показали, як на одній із ділянок фронту на Півдні FPV-дронами завдали удару по позиції противника та знищили систему звʼязку. Також на опубліковних кадрах можна побачити ураження спостережних пунктів противника. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, днями військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ Збройних сил України за допомогою БпЛА вони встановили стяг в одному з прикордонних населених пунктів російської федерації.

Источник: Ракурс


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