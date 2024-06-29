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Ракурс
Десантники встановили прапор України на території рф. Фото:

Десантники встановили прапор України на території росії (ВІДЕО)

29 чер 2024, 12:19
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Прапор України на території російської федерації встановили українські військові.


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Зухвалу операцію провернули воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ Збройних сил України. За допомогою БпЛА вони встановили стяг в одному з російських населених пунктів. Про це командування Десантно-штурмових військ 29 червня повідомило у Facebook.

На опублікованих військовими відео видно, як дрон, до якого прикріплено прапор України перетнув кордон з росією і в одному з населених пунктів встановив стяг на вежі.

Нагадаємо, днями на вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України. Підняли український стяг на вершині гори Дженакай-Кир активісти руху «Жовта Стрічка».

Джерело: Ракурс


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