Десантники установили флаг Украины на территории рф. Фото:

https://racurs.ua/n196795-desantniki-ustanovili-flag-ukrainy-na-territorii-rossii-video.html

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Прапор України на території російської федерації встановили українські військові.

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Зухвалу операцію провернули воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ Збройних сил України. За допомогою БпЛА вони встановили стяг в одному з російських населених пунктів. Про це командування Десантно-штурмових військ 29 червня повідомило у Facebook.

На опублікованих військовими відео видно, як дрон, до якого прикріплено прапор України перетнув кордон з росією і в одному з населених пунктів встановив стяг на вежі.

Нагадаємо, днями на вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України. Підняли український стяг на вершині гори Дженакай-Кир активісти руху «Жовта Стрічка».