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Львов начнет учебный год 19 августа, школы готовят стать пунктами несокрушимости в случае блекаута

Львов начнет учебный год 19 августа, школы готовят стать пунктами несокрушимости в случае блекаута

5 июл 2024, 12:23
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Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у Львові готуються до різних сценаріїв розвитку подій.


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Мер Андрій Садовий 5 липня оголосив, що шкільний навчальний рік місто розпочне 19 серпня, а не 1 вересня. Таке рішення ухвалив Штаб підготовки міста до зими.

У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів’яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Зимові канікули у місті розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією — канікули буде продовжено. У школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.

План такий. Якщо будуть зміни, оперативно повідомимо. Наша мета — забезпечити якісну освіту за будь-яких умов, — написав Садовий.

Источник: Ракурс


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