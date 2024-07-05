Львів розпочне навчальний рік 19 серпня, школи готують стати пунктами незламності у випадку блекауту

https://racurs.ua/ua/n196998-lviv-rozpochne-navchalnyy-rik-19-serpnya-shkoly-gotuut-staty-punktamy-nezlamnosti-u-vypadku.html

Ракурс

Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у Львові готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

.

Мер Андрій Садовий 5 липня оголосив, що шкільний навчальний рік місто розпочне 19 серпня, а не 1 вересня. Таке рішення ухвалив Штаб підготовки міста до зими.

У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів’яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Зимові канікули у місті розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією — канікули буде продовжено. У школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.