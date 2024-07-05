Орбан летить до путіна в Москву

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Літак Віктора Орбана летить до Москви, хоча Угорщина офіційно досі не підтвердила його візит. Угорський журналіст Саболч Пані опублікував у Х маршрут урядового літака — він уранці 5 липня був уже над білоруссю.

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Раніше Орбан заявив, що полетить до Москви, попри критику, бо «сидячи у зручному кріслі в Брюсселі» миру не досягти.

Прем'єр-міністр Угорщини додав, що в нього немає мандату не ведення мирних переговорів, але Угорщина хоче стати «знаряддям миру в руках охочих людей»

Нагадаємо, що під час нещодавнього візиту Орбана в Київ, Україна відкинула його пропозиції мирного врегулювання.

Візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана до Москви відбувається «виключно в рамках двосторонніх відносин» між країнами, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Хосеп Боррель.

Він нагадав, що Угорщина наразі головує в Раді ЄС до 31 грудня. Утім, прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви.

Позиція ЄС щодо агресивної війни росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі, — йдеться в повідомленні Борелля.

Президент Євроради Шарль Мішель прокоментував повідомлення про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує зустрітися з владіміром путіним у Москві.

Ротаційне головування в ЄС не має мандату контактувати з Росією від імені Євросоюзу, — заявив він.

За словами Мішеля, позиція Європейської ради є чіткою: росія є агресором, Україна є жертвою.

Жодні обговорення щодо України не можуть відбуватися без України, — додав посадовець ЄС.

Орбан угорському виданню 24 5 не підтвердив інформацію про те, що після візиту до Києва вирушить до Москви.

Він заявив, що говоритиме про це, «коли все буде готово».

За словами Орбана, важко оцінювати вплив його поїздки до Києва на переговори України та росії.