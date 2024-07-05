Латвия пришлет Украине еще 2 тыс. 500 дронов. Фото:

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Латвія передасть Україні ще одну партію бойових безпілотників.

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У липні до України прибудуть понад 2 тис. 500 дронів різних типів і характеристик на суму 4 млн євро. Перша партія з 300 БпЛА буде доставлена найближчими днями. Всі ці безпілотники латвійського виробництва, їх виготовили на потужностях семи компаній. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Латвії.

Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії, — зазначив очільник латвійського Міноборони Андріс Спрудс.

Зазначається, що цьогоріч Латвія виділила на коаліцію дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн євро призначені для закупівлі БпЛА у латвійської оборонної промисловості.

Як відомо, до Міжнародної коаліції безпілотників входять 14 країн — Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція та Естонія.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на якому багато уваги приділили дронам та РЕБ, а саме — їх виробництву в Україні, фінансуванню, постачанню і застосуванню.