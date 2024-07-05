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Военный билет потребуют на границе. Фото:

Военный билет потребуют на границе с 17 июля — ГПСУ

5 июл 2024, 16:44
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Військово-обліковий документ перевірятимуть при перетині українського кордону з 17 липня.


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Перевірка військового квитка стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років. Потрібно буде пред’явити паперовий, або електронний документ. У разі відсутності документа прикордонники відмовлятимуть у виїзді з України. Про це речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко заявив у коментарі «Українській правді».

Також можуть відмовити у перетині кордону особам, які мають статут «у розшуку» в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

За словами Демченка, військовозобов’язані українські чоловіки, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військовому квитку про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку. Можна також пред’явити відповідну довідку.

Нагадаємо, в Україні у травні оновили закон про мобілізацію. Мобілізувати на війну тепер можуть чоловіків з 25 років, а не з 27-ми, як це було раніше. Також змінилися правила вручення повісток, а покарання за ухилення від служби в ЗСУ стало суворішим.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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