Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Фото:

https://racurs.ua/n197013-pozicii-rf-i-ukrainy-otnositelno-voyny-ochen-daleki-orban.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свої візити до Києва та Москви.

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Після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним він заявив, що зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв’язаної росією кровопролитної війни «є дуже далекими». Додав, що досягти миру зараз неможливо без діалогу та дипломатичних каналів. Про це Орбан заявив 5 липня на прес-конференції з путіним у Москві.

Я відчув, що позиції дуже далекі один від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру, але перший важливий крок до діалогу вже зроблено, — зазначив він.

Також Орбан додав, що хоче продовжувати свої так звані миротворчі зусилля.

Натомість воєнний злочинець володимир путін заявив, що «росія бачить, що у Києві не готові відмовитися від ведення війни до переможного кінця». Диктатор знову наголосив, що однією з умов завершення конфлікту є виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Президент рф звинуватив Київ у тому, що той «не допускає думки про припинення вогню». Натомість Москва, за його словами, нібито виступає за повне та остаточне завершення війни в Україні. Будь-які перемир’я та паузи в Кремлі відкидають.

Нагадаємо, українське МЗС після візиту Віктора Орбана до Москви заявило, що угорська сторона вирішила здійснити цю поїздку без погодження чи координації з Києвом. Однак для України принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним. А зупинити війну може лише формула миру.