Віктор Орбан і володимир путін. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197011-mzs-ukrayiny-vidreaguvalo-na-vizyt-orbana-do-moskvy.html

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Візит премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви прокоментували в українському МЗС.

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У Будапешті вирішили здійснити цю поїздку без погодження чи координації з Києвом. Однак для України принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним. А зупинити війну може лише формула миру. Про це 5 липня повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла й Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру, засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру, — заявили в українському МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що за результатами нещодавнього візиту Орбана до Києва, Україна готова й надалі працювати над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції.

Нагадаємо, що під час нещодавнього візиту Віктора Орбана в Київ, Україна відкинула його пропозиції угорського прем'єра щодо мирного врегулювання.

А сьогодні, 5 липня, в Кремлі проходять переговори російського диктатора володимира путіна з Орбаном, який прибув до Москви з «робочим візитом».

Російський воєнний злочинець заявив, що на переговорах з Віктором Орбаном планує обмінятися думками у тому числі щодо «українського конфлікту».