путін та Орбан - з'явилися відео "рукостискання у Кремлі"

https://racurs.ua/ua/n197006-putin-ta-orban-z-yavylysya-video-rukostyskannya-u-kremli.html

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Кремлівський диктатор путін заявив, що на переговорах з Віктором Орбаном планує обмінятися думками у тому числі щодо «українського конфлікту» (так московити називають війну проти України).

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У Кремлі 5 липня проходять переговори владіміра путіна з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який прибув до Москви з «робочим візитом».

Раніше Орбан заявив, що полетить до Москви, попри критику, бо «сидячи у зручному кріслі в Брюсселі» миру не досягти.

Прем'єр-міністр Угорщини додав, що в нього немає мандату не ведення мирних переговорів, але Угорщина хоче стати «знаряддям миру в руках охочих людей»

Нагадаємо, що під час нещодавнього візиту Орбана в Київ, Україна відкинула його пропозиції мирного врегулювання.

Візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана до Москви відбувається «виключно в рамках двосторонніх відносин» між країнами, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Хосеп Боррель.

Він нагадав, що Угорщина наразі головує в Раді ЄС до 31 грудня. Утім, прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви.