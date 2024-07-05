Кабмин уволил Марину Кудерчук с должности главы Госкино. Фото:

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Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства України з питань кіно.

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Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Держкіно на Юлію Шевчук. Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 5 липня повідомив у Telegram.

Кудерчук очолила Держкіно у 2020 році. Однак кінодіячі вважали її призначення на цю посаду «непрозорим та скандальним». Кінематографісти того ж року заявили, що на конкурсі з державної підтримки фільмів фінансування виграли «випадкові» проекти.

Також їй закидали «руйнування системи державного регулювання галузі», «дискредитацію посади держслужбовця» та «завдання шкоди українському суспільству та іміджу України у світі».

Нагадаємо, Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора. Скандальний посадовець написав заяву за власним бажанням. Вербицький став відомий загалу після того, як журналісти розповіли про те, що його дівчина Христина Ільницька, за скромних доходів, за рік стала власницею елітного маєтку за 48 млн грн у Києві, салону краси та автомобілю Porsche за 100 тис. дол.